Упрямство до миллионов доведет: история покериста Федора Хольца

Звездный немецкий игрок Федор Хольц на собственной странице в социальной сети рассказал, что первые несколько лет своей грандиозной карьеры он не мог заработать ни доллара.

На самом деле поверить в то, что главный покерист Германии имел столь неуспешный период сейчас совсем непросто. Федор – для многих кумир и синоним уверенной игры.

Читайте также: Звездный выбор: четверо гигантов покера претендуют на одну награду

В том, что начиналось все далеко не так ярко признался сам Хольц:

Когда я начал заниматься покером – то не мог попасть в призы около четырех лет. Сначала я даже не думал о деньгах. Просто играл. С друзьями, а затем на турнирах. Со временем я все лучше понимал покер. Я наслаждался процессом. Мой прогресс состоялся не за одну ночь. В основе всего – моя страсть к игре.

Федор Хольц – один из самых популярных покеристов современности. В 2016-м году он буквально ворвался в элиту. Тогда он заработал более 16-ти миллионов долларов за год. На то время это был рекордный показатель. Правда, впоследствии эту планку перебили Джастин Бономо (25 миллионов долларов в 2018 году) и Брин Кенни (более 30 миллионов в 2019 году).



Федор Хольц. Фото: PS

По состоянию на сейчас Федор Хольц входит в десятку самых успешных покеристов в истории. В живых турнирах он выиграл 32,5 миллиона долларов. Из европейских покеристов больше заработал лишь британец Стив Чидвик – 34 миллиона долларов.