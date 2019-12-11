Урок истории: термин "натс"

У человека даже с посредственным знанием английского языка слово "натс" (англ. nuts) ассоциируется прежде всего с орехами. Казалось бы, и для покерного термина "натс" такой перевод является очень точным. Мол твердый, крепкий, как орех. Впрочем все совсем не так.

Натс в покере – комбинация, которая на определенной улице является оптимальной, непобедимой, обязана своим происхождением первобытным покеристам. То бишь ковбоям, для которых эта игра была неотъемлемым атрибутом посещения салуна.



Кадр из фильма "Мэверик". Источник: film.ru

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У слова "натс" есть еще одно значение – "гайки", и именно в этой интерпретации оно касается покера. Клиенты салунов нередко оставляли за столами не только все свои доллары, на кону оказывалось самое дорогое – средство для долгих путешествий и дом на колесах в одном комплекте.



"Натс" в покере. Источник: hansenwheel

Поэтому в банк частенько отправляли гайки от колес дилижанса. А если уже игрок рисковал настолько, то был уверен в непобедимости своей руки. Иными словами, собирал "натс", который гарантировал ему стопроцентный успех.