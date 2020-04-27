Уроженец Украины заработал миллион долларов в онлайн-покере

Павел Векслер, известный за интернет-столами под ником "MountainRose" достиг гроссмейстерской отметки в 1 миллион долларов профита (чистого выигрыша) в онлайн турнирах.

С 2011 года Векслер играет в различных покер-румах и успел заработать больше 2 500 000 долларов призовых.

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Впрочем недавно, в своем блоге Павел признался, что его чистый выигрыш (то есть, если от призовых отнять бай-ины) наконец достиг миллиона долларов.

В то же время, несмотря на очевидный успех, покерист достаточно скромно оценивает собственные навыки:

Несмотря на такой большой профит, мне сложно оценить мой уровень в дисициплине MTT. Цифры показывают 40% за последние два с половиной года, но это мало соответствует действительности. Если отнять два топ результата, то ROI упадет до 25%. Допускаю, что некоторые ивенты из загрузки я не бью, так как в онлайне есть много игроков сильнее меня

Так или иначе, Векслеру есть чем гордиться. Нам же приятно, что значительную часть своих побед он одержал именно под украинским флагом (в частности, выступал под ним на WSOP). Павел родился в Крыму, однако впоследствии его семья перебралась в Израиль. Но когда несколько лет назад там запретили онлайн-покер, Векслер принялся путешествовать, часто останавливаясь и в Украине.