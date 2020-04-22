Успели заработать миллионы еще до карантина: самые успешные покеристы 2020 года

Пандемия коронавируса безжалостно ударила по спорту (как, впрочем, и в других сферах жизни). Страдают, в частности, и покеристы. Карантин выбросил из календаря игроков огромное количество турниров. Отменили и главный форум — WSOP. Поэтому мы знакомим вас с теми профессионалами, которые успели заработать больше денег в 2020 году.

Крах Мировой серии покера и отмену целого списка других крупных форумов серьезно ударит по кошельку профессионалов. Затянуть пояса придется абсолютно всем. Но есть несколько парней, которые, похоже, нюхом слышали беду. И с самого начала принялись старательно "гастролировать" по турнирам, где выкладывались на полную.

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За 2020-й год более двух миллионов долларов заработали семеро покеристов. Среди них Майкл Аддамо, Кристоф Вогельсанг, Кэри Кац и Фил Фуа. Каждый из этих ребят заработал от двух до двух с половиной миллионов долларов.

Тройку лучших открывает звездный белорус Никита Бодяковский. В 2020-м он уже стал богаче на 2,6 миллионов долларов. Наиболее плодотворно белорус поработал в Сочи. На Миллионной серии Никита одержал один триумф и однажды стал третьим. Это в итоге пополнило его счет на более чем 2,3 миллиона "баксов".



Никита Бодяковский. Фото:academypoker

Второе место удерживает австралиец Кале Бернс. Он взял усердием. Кале выдал мощную серию из удачных выступлений в Ноттингеме, Мельбурне и Сочи. В итоге Бернс заработал почти три миллиона долларов в 2020 году.



Кале Бернс. Фото: Twitter

А чрезвычайно уверенное лидерство удерживает Тимоти Адамс. По-другому, чем феерической игру звездного канадца окрестить сложно. Смотрите сами. Свое турне Австралией, где Адамс дважды попадал к финальному столу, покерист завершил еще и двумя триумфами на турнирах.

Далее Тимоти перебрался в Сочи. Там он выиграл Мейн ивент среди хайроллеров и заработал более 3,5 миллионов долларов. Поэтому суммарный заработок звездного канадца за 2020-й год сейчас составляет аж 5,8 миллионов долларов! Это позволило Адамсу ворваться до двадцатки самых успешных игроков в истории покера.