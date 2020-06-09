Один из лучших кэш-игроков в покер с высокими ставками Том Дван проиграл миллион на поединке UFC.

К счастью Тома, драться ему не пришлось, но все же денег не вернешь. Восстановление главного промоушена MMA после карантина привлекло много внимания и Дван не стал исключением.

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Более того, он решил, что разбирается в этих боях настолько хорошо, что сможет предсказать победу Рафаэля Ассунсао над Коди Гарбрандтом. И это при том, что именно последний был фаворитом противостояния. Очевидно, не зря. Гарбрандт выиграл бой и сделал это довольно эффектно:

О своей неудачной ставке Том Дван сам рассказал в Твиттере.

Правда, покерист не конкретизировал в какой именно валюте он проиграл миллион. В последнее время Дван живет и играет в Макао. Поэтому, если речь идет о миллионе гонконгских долларов – это эквивалент 128 000 долларов США. Так или иначе, сумма хоть и немалая, однако такое поражение вряд ли станет проблемой для покериста, который может выиграть более миллиона долларов за одну раздачу.