В Австралии стартовал главный покерный турнир января Aussie Millions

Зеленый континент традиционно, уже 23-й год подряд принимает чемпионат Австралии по покеру.

Aussie Millions уже стартовал, а баталии в Мельбурне продлятся почти до конца января. Австралийская серия пользуется немалой популярностью среди игроков всех "весовых категорий". Ведь организаторы предлагают немалое количество ивентов с диапазоном бай-инов от 1150 долларов до 2500.

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А вот хайролеры будут иметь возможность пощекотать себе нервы сразу в четырех дорогих турнирах. В рамках Aussie Millions 2020 состоятся два турнира с бай-ином 25 000, а для самых требовательных игроков – по 50 000 и даже 100 000 долларов. Поэтому в течение месяца посетят Австралию немало звездных покеристов и успешных бизнесменов.