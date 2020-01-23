В главном покерном онлайн-турнире января разыграют 1 000 000 гривен

Уже в ближайшую субботу, 25 января, на PokerMatch покеристы смогут заработать солидные призовые в турнире PokerMatch Million

25 января в 20:00 украинский покер-рум PokerMatch проведет большой покерный онлайн-турнир PokerMatch Million с гарантированным призовым фондом 1 000 000 гривен! Турнир с бай-ином 1100 гривен пройдет без ребаев и аддона, а каждый участник будет иметь 4 возможности войти в игру.

Все желающие побороться за кругленькую сумму призовых могут войти в турнир напрямую или отобраться в него в многочисленных сателлитах. Они происходят на PokerMatch ежедневно с бай-ином от 20 гривен. Кстати, в отборочных турнирах не будет взиматься рейк. Итак, вступить в борьбу за шестизначные призовые игроки смогут, потратив минимум из своего банкролла.

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Первый в 2020 году турнир-миллионник собрал 919 входов, а победителем стал стример PokerMatch Степан Соляник. За первое место solianyk получил более 156 000 гривен.

Интересно, сможет ли Степан повторить свое достижение, или же в турнире будет новый чемпион. Об этом мы узнаем в воскресенье утром.