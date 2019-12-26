В Главном турнире года на PokerMatch разыграют 2 000 000 гривен

В ближайшую субботу в популярном украинском покер-руме PokerMatch состоится главный турнир 2019 года. Призовой фонд турнира составит рекордные 2 000 000 гривен, а чемпион сможет добавить в свой банкрол на Новый год более 200 000 гривен!

Как рассказали в компании, бай-ин в турнир составит всего 220 гривен. Таким образом, победитель получит в тысячу раз больше. Кроме того, покеристы могут отобраться в супертурнир во многочисленных сателлитах с бай-ином от 1 гривны. Поэтому финальный турнир года может стать самым массовым в истории отечественного онлайн-покера.

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В течение года на PokerMatch состоялось немало турниров с гарантиями от 1 000 000 гривен, в которых праздновали победу игроки из разных городов Украины. А общий гарантированный фонд марафонской акции Iron Man, которая длится с сентября, составил фантастические 100 000 000 гривен!

Пока что самым массовым стал турнир Winter Grand 7 декабря, который собрал 5 143 входа. В PokerMatch надеются, что 28 декабря это достижение будет превзойдено.

Желаем успеха всем участникам Главного турнира года на PokerMatch!