В Лас-Вегасе надеются на снятие карантина

Мировая пандемия коронавируса и не думает сбавлять обороты и продолжает все ощутимее бить по бизнесу.

Покерная индустрия здесь не исключение. Из-за жестких карантинных мер, их вводят из-за COVID-19, серьезные убытки терпят и казино. Недавно о рекордном падении прибыли отчитались в одной из крупнейших игровых зон планеты Макао.

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Ничем не лучшие дела и в столице живого покера – Лас-Вегасе. В частности, до сих пор неизвестно когда удастся провести главную покерную серию WSOP, старт которой изначально был запланирован на конец мая.

США сейчас лидируют в мире по количеству инфицированных COVID-19 и жертв от него. Не удивительно, что решение закрыть все игровые заведения власти штата Невада приняли еще месяц назад.

Впрочем, на днях, мэр Лас-Вегаса Каролин Гудмен заявила, что правительству США пора отменить карантинные меры не только в ее городе, но во всем штате Невада. Свое заявление Каролин аргументировала тем, что абсолютно вся инфраструктура Лас-Вегаса (отели, рестораны, казино ...) держится на туристах. По ее мнению, карантинные меры властей являются "бессмысленными", ведь люди умирают в любом случае, а вот падение экономики в регионе приведет к "куда худшим последствиям". Под "худшими последствиями" Каролин Гудмэн имела в виду безработицу и бедность населения, которые приведут к росту преступности и мародерства, а следовательно и новым смертям.

Отметим, что по состоянию на 17 апреля в Соединенных Штатах Америки зафиксировано 681 078 случаев заражения COVID-19 и 35 371 из них стали смертельными.