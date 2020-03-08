В Лас-Вегасе наградили лучших покеристов планеты

В столице развлечений состоялось одно из главных событий в мире покера — награждение Global Poker Awards. Свои награды получили победители 25-ти номинаций. Подводили итоги 2019-го года.

Началось все с "главного блюда". Статуэтки вручили лучшему покеристу и покеристке года. Здесь обошлось без сенсаций. Триумфаторы были известны уже давно. Второй раз подряд титул забрал Алекс Фоксен. А его девушка Кристен Бикнел триумфовала вот уже в третий раз подряд. Победила любовь.

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Британец Стивен Чидвик выиграл почетную номинацию "Сильнейший оппонент". А в номинации "Рука года" лучшим признали ол-ин Райяна Риза в Главном Событии EPT в Монте-Карло.

"Прорывом года" назвали американца Роберта Кэмбела. В 2019-м он завоевал два браслета и звание "Игрок года WSOP".



Фото года. Фото: Pokercentral

Также отметили огромное количество людей, которые работают для популяризации покера. Скажем, стримером года признали Лекса Вельдхуса. Дженнифер Шахад победила в номинации "Контент года". Среди блогеров отметили Эндрю Нима, а среди фото – Дарио Саммартино и его эффектный фолд на WSOP. Джо Ингрем стал лучшим журналистом.