В марте лучшим покеристам года будут раздавать награды

Шестого марта 2020 года в казино "Aria", что в Лас-Вегасе, состоится вторая ежегодная церемония награждения Global Poker Awords. Организаторы — сайт покерных трансляций Poker Central и главный покерный лидерборд Global Poker Index.

На этот раз количество номинаций возросло. Победителей определят по более двадцати категориям. Среди новых, например, Player's Choice Award. Приз получит лучший игрок всех покерных направлений. Традиционно, отметят не только покеристов, но и организаторов и медиа. Скажем, в прошлом году лучшим бродкастером признали Марию Хо.



Мария Хо. Фото: commons.wikimedia.org

Прорывом года тогда стал босниец Алмедин Имсирович. А триумф в номинации "Победа года" завоевал американец Майкл Цинн. Он, напомним, выиграл Главное событие серии WSOP-2018. Лучшими игроками организаторы признали американца Алекса Фоксена и канадку Кристен Бикнел.

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Как и прежде церемонию награждения в прямой трансляции покажет PokerGO.