В покер в Лас-Вегасе придется играть за "коротким" столом

Столица мирового покера готовится вскоре вернуться к "живой" игре. Впрочем, в случае снятия карантина, за столами казино в Лас-Вегасе будет не слишком людно.

Органы, контролирующие игровой бизнес в штате Невада, введут ограничения относительно количества игроков за столом до четырех человек. Такие меры помогут сократить риски возможного распространения коронавируса, а затем ускорят процесс возвращения к полноценному игровому формату.

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Ожидается, что оффлайн-покер вернется в Лас-Вегас уже до конца мая. Игрокам, кроме привыкания к формату 4-max, вероятно придется приспосабливаться и к другим нововведениям. В частности, столы в игорных заведениях планируют оборудовать специальными перегородками, чтобы минимизировать все риски.