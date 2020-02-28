В покерной серии турниров разыграют 5 миллионов гривен онлайн

В марте на PokerMatch стартует крупная онлайн-серия турниров Turbo PONT. Игроков ждут 58 титульных турниров по различным покерным дисциплинам, почетные трофеи и дополнительные призовые в акциях.

С 6 по 22 марта покеристы смогут сразиться в турнирах по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру с гарантированным призовым фондом от 25 000 до 1 миллиона гривен. Вклад во все турниры будет одинаковым – 550 гривен, а те, кто зарегистрируются заранее, получат увеличенный стартовый стек.

Интересно, что все турниры будут проходить в формате ре-энтри (с повторными входами), но без докупок (ребаев и аддонов). А отобраться во все титульные турниры можно будет в ежедневных сателлитах.

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Полное расписание турниров серии смотрите на официальном сайте PokerMatch.

В течение серии игроки смогут получить дополнительные призовые. Ежедневный призовой фонд акции "Турниромания-2020" увеличат до 30 тысяч гривен, а среди самых активных участников серии разыграют дополнительные 200 тысяч гривен в рамках эксклюзивной акции "Turbo PONT Турниромания"!

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