В Праге под Рождество покеристы сразятся за миллионы евро

В прошлом году на этапе Европейского покерного тура успешно выступил украинец Артём Кобылинский. Ждём новых побед от наших покеристов

Сегодня в Праге стартует последняя крупная "живая" серия турниров года – этап Европейского покерного тура.

Традиционно в предрождественские дни в столицу Чехии съезжаются тысячи покеристов, чтобы побороться за престижные трофеи. На этот раз в программе серии будет 46 турниров с бай-инами от 300 до 50 000 евро в турнирах суперхайроллеров. Особняком тут стоит Главное событие серии, принять участие в котором можно, внеся бай-ин 5 300 евро.

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На EPT в Праге весьма успешно выступают и украинские покеристы. Например, в прошлом году до хедз-ап Главного события дошёл киевлянин Артём Кобылинский. Интересно, что Артём предпочитает играть онлайн и на оффлайн-серии выбирается крайне редко, но в тот раз обстоятельства сложились так, что украинец добрался до Праги. И не зря! За второе место в Main Event Кобылинский получил более 570 000 евро, что стало самым крупным призом в его карьере и позволило Артёму подняться в топ-15 самых успешных игроков Украины.



Артем Кобилинский. Фото: EPT

Кстати, в сентябре этого года Артём дебютировал за Национальную сборную Украины по спортивному покеру и в составе нашей команды выиграл "бронзу" на Европейском Кубке Наций в Киеве.

По словам организаторов, на нынешнем этапе в Праге игроков ждёт много сюрпризов. Интереса добавляет ещё и тот факт, что на днях владельцем казино "Атриум", в котором проходят турниры серии, стал известный бизнесмен и большой любитель покера Леон Цукерник. Посмотрим, какие новинки он привнесёт в серию.

Ну и конечно, будем следить за выступлениями украинских спортсменов на EPT. Желаем им удачи!