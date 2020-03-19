В украинском покере прошел турнир с призовыми в 500 тысяч гривен

В ночь на четверг на PokerMatch завершился турнир Cash Booster Promo. Его оригинальный формат привлек 178 игроков, которые подняли планку призовых до 495 тысяч, почти вдвое превысив гарантию!

По итогам соревнований, продолжавшихся 4 часа, лучше всего проявил себя украинский игрок с ником ruslanchukps. Он заработал 15 006 тысяч гривен призовых и добавил к ним еще 2 тысячи гривен за выбивание соперников.

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В турнире принимала активное участие команда стримеров PokerMatch, которая также не осталась без призов. В первую тройку игроков попал Степан solianyk, который получил 14 264 гривны, а вслед за ним в зону выплат прошли Алена alohahaloha и Светлана svetarik!

Уже менее чем через неделю, 25 марта, игроков PokerMatch ожидает второй турнир [250k] Cash Booster Promo. Отбор к нему уже стартовал, поэтому не теряйте времени и присоединяйтесь к борьбе!

Каждый игрок, который впервые регистрируется в крупнейшем украинском покер-руме, получает 12 бонусов на выбор и в 2500 гривен на свой счет мгновенно!