Ванесса Руссо – красавица-миллионерша, что обыграет тебя в покер и может отбить девушку – фото

Ванесса Руссо – одна из самых популярных и успешных покеристок. За карьеру только в "живых" турнирах она выиграла более 3.5 миллиона долларов, а это восьмое место среди всех женщин в истории игры.

Ванесса – яркая иллюстрация случая "талантливый человек – талантлив во всем". Уже в детстве она занималась баскетболом, плаванием, лакроссом и игрой на скрипке. Правила покера будущая звезда якобы изучила когда ей было всего 5 (!) лет. Далее были школа с отличием, экономический факультет и Школа Права Университета Майами.

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Перед Ванессой открывался прямой путь к успешной карьере в юриспруденции, впрочем она нашла дело, которое приносило ей куда больше удовольствия – покер. Руссо попробовала себя в турнирах и поняла, что может зарабатывать этим на жизнь. Уже в 2006 году она заняла 5-е место на турнире WSOP Circuit а Атлантик-Сити за 1590 долларов, что принесло ей более 17 тысяч долларов призовых.

Наибольший же пока выигрыш в карьере Ванесса получила в 2009 году. Заняв первое место на European High Roller Championship в рамках EPT Grand Final в Монте-Карло, Руссо завоевала чуть более 700 тысяч долларов призовых. Кроме периодических успехов на турнирах, американка стала постоянной участницей телевизионных проектов в компании ведущих покеристов, как Даниэль Негреану, Фил Хельмут или Фил Айви.



Ванесса со спутницей жизни Мелиссой

Впрочем недавно Ванесса несколько приостановила покерную карьеру. Все из-за другого увлечения. Сейчас Руссо – профессиональный диджей. Музыкой американка занимается в компании своей подруги Мелиссы, которая... оказалась более чем подругой. Не так давно девушки поженились. Ориентация Ванессы стала большим сюрпризом, особенно учитывая то, что она 3 года была замужем за покеристом Чедом Брауном (он, правда, умер из-за тяжелой болезни).

Так или иначе, Ванесса Руссо продолжает реализовывать себя во всех возможных сферах и при этом не планирует расставаться с покером. Руссо призналась, что эта игра всегда будет важной частью ее жизни и вряд ли она сможет надолго с ней попрощаться.