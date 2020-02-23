Ванесса Селбст соскучилась по покеру: королева игры возвращается

Наиболее успешная покеристка всех времен села за овальный стол на этапе серии WPT, который принимает живописный городок Ниагара-Фолс.

Ванесса Селбст завершила покерную карьеру два года назад, остановившись на отметке в почти 12 миллионов долларов призовых. Впрочем навсегда прощаться с любимым ремеслом американка, похоже, не спешит. За это время Селбст уже в третий раз засветилась за турнирным столом. А в этот раз даже претендовала на титул.

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В турнире с бай-ином 3780 долларов Ванесса долгое время находилась в топ-10 чипкаунта. Впрочем, на финишной прямой стек растеряла и завершила соревнование на 22 месте, получив призовыми почти 15 тысяч долларов. Впрочем, зная Селбст, можно не сомневаться, что на этом она не остановится.