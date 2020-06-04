4 июля, когда в США будут праздновать День Независимости, в Англии может произойти настоящий праздник для покеристов.

Дело в том, что именно на эту дату британцы запланировали открытие игорных заведений, так как все подобные площадки закрыты в Великобритании еще с 23 марта, из-за пандемии COVID-19. Однако существенное уменьшение новых случаев заражений, позволяет британцам все активнее ослаблять карантинные меры.

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Конечно, 4 июля откроются далеко не все казино, а те что заработают вынуждены будут строго соблюдать санитарные правила: социальное дистанцирование, антисептическая обработка и средства защиты.

По схожему сценарию, вспомним, уже работают много заведений в США (Флорида, Атланта) и Чехии . Там, в частности, устанавливают перегородки между игроками. В Америке пока, в основном, проходят только кэш-игры, а вот в чешском Розвадове уже можно принять участие даже в турнирах.