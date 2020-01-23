"Venividi1993" захватил лидерство в покерной дуэли с Филом Гальфондом

Стартовала хедз-ап битва Galfond Challenge. В дебютный день соревнования звездный Фил Гальфонд проиграл 73 тысячи долларов онлайн-игроку с ником "Venividi1993".

Напомним, в конце прошлого года Фил Гальфонд бросил вызов игрокам по высоким лимитам. Сыграть против американца 50 тысяч раздач и остаться в плюсе. Победитель получает солидное финансовое вознаграждение.

Galfond Challenge наделал шума в мире покера. В итоге Фил выйдет на бой с шестью оппонентами: "Venividi1993", Биллом Перкинсом, Ченсом Корнутом, "Action Freak", Брэндоном Адамсом и Даниэлем Кейтсом.

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Первая дуэль против "Venividi1993" стартовала. По итогам дебютного игрового дня Гальфонд получил минус 73 тысячи долларов. Правда, соперники сыграли только 655 раздач из запланированных 25 тысяч.



Фил Гальфонд. Фото: Cardplayer

Несмотря на локальную неудачу Фил Гальфонд остался доволен. Отметил, что его оппонент играл очень хорошо. Американец трагедии не делает. Мол, главное — получил удовольствие.

Заметим, что в случае итогового поражения, Фил заплатит "Venividi1993" 150 тысяч долларов.