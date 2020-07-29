Даже профессиональные игроки, которые заработали тысячи долларов в онлайн-покере, не всегда хорошо ориентируются в правилах, ведь софт покер-рума не допускает грубых нарушений. Но кроме очевидных принципов игры, которые "зашиты" в софт, есть еще несколько важных тонкостей, несоблюдение которых может привести даже к бану.

Речь идет о так называемых гримминге, баттонинге и кемпинге во время кэш-игры.

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Гримминг

Переход в ситаут сразу же после того, как это сделает слабый игрок. Это одно из самых грубых нарушений покерного этикета, которое может повлечь суровое наказание. Будет ли любитель продолжать игру за таким столом? Скорее всего – нет, он пойдет искать более приятных соперников.

Баттонинг

Стремление играть только со свободных позиций и уходить со стола, как только наступит очередь ставить блайнды. Негласный покерный этикет говорит, что игроки должны разыграть примерно одинаковое количество раздач по всем позициям.

Кемпинг

Ожидание соответствующего оппонента в ситауте. Таким образом блокируются столы, и другие покеристы могут испытывать трудности. По правилам большинства покер-румов, только двое игроков могут находиться в ситауте одновременно. Как только к ним подсаживается третий – игра должна начаться.

С другой стороны, вежливое обращение со всеми покеристами всегда было в цене. Сдерживайте эмоции, не оскорбляйте своих соперников, вежливо отвечайте на адекватную критику – и вам никогда не придется краснеть за свои поступки перед службой безопасности покер-рума.