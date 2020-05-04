Вьетнамец ошибся и... выиграл 80 тысяч долларов

Покер - вид спорта, где умение быстро привыкнуть к условиям и соперникам играет огромную роль. Эта черта, а еще улыбка фортуны помогли Кристиану Фаму создать историю, достойную экранизации в кино.

Сценарий и в самом деле абсолютно небудничный.

2015-й год. Чемпионат мира по покеру— WSOP. Вьетнамец с американским паспортом вносит полторы тысячи долларов. Это бай-ин за вход в турнир по безлимитному Техасскому Холдему... по крайней Мере, так думал Кристиан.

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Представьте его удивление, когда парню вместо двух карт раздали сразу пять. Оказалось, Фам случайно зарегистрировался на 2-7 Draw Lowball. Здесь выигрывают комбинации, которые в других видах покера считаются самыми слабыми.

В эту игру Кристиан никогда не играл. Поэтому он попытался отменить регистрацию. Конечно, после старта турнира это было невозможно. Парню пришлось играть. Один из соперников любезно согласился объяснить Фаму правила.

Кристиан быстренько сориентировался и бросился в бой. Терять было нечего, поэтому вьетнамец действовал смело. Большую часть турнира Фам был чип-лидером. И наконец победил, получив дебютный золотой браслет WSOP в карьере. Кристиан выиграл 80 тысяч долларов призовых. К тому времени это был второй самый большой выигрыш Фама в живых соревнованиях.