Победитель крупного турнира "Кубок PokerMatch" киевлянин Виталий "beoz" в интервью PokerMatch рассказал о своём самом памятном трофее, опыте игры в офлайне и покерной мечте.

- С победой, Виталий! Как ощущения чемпиона?

- Немного не выспался (улыбается), но это не беда. Приятно выиграть такой крупный турнир. У меня обычно в миллионниках на PokerMatch не очень складывалось, обидно вылетал на предфиналках, так что это первая победа в турнирах такого уровня!

- Сколько входов сделал?

- Пять или шесть. Но до ИТМ остался только один. Сидел "коротышом" с 12 ББ в топ-50, а потом выиграл пару кулеров, и уже стало полегче. На финалку зашел где-то с 5-6 стеком, но получилось раскрутиться и стал чиплидером. Пару раз зазывали на "дележку", но я согласился не сразу. А потом подумал, что для гонки, и командной, и личной, гарантированное первое место важнее. Да и устал играть немного, если честно. Если бы не зачёт на Gipsy, сегодня пропустил бы турнир, но нельзя подводить команду!

- Как ты готовишься к таким турнирным марафонам?

- Я стараюсь держать себя в форме - занимаюсь спортом. Бег, отжимания, хожу в зал. И это в принципе дисциплинирует и помогает в подготовке к турнирам. А во время игры, если заболит спина, тоже могу размяться, поприседать.

- У тебя в активе уже восемь побед в сериях на PokerMatch. Какой из трофеев самый ценный?

- Ну, по призовым, конечно, последний. Столько за один турнир я ещё не выигрывал (за 1 место Виталий получил более 276,000 грн — Авт.). А эмоционально, наверное, самой яркой была победа на серии Turbo PONT. Я вышел на финалку с коротким стеком, а в соперниках были все топ-игроки PokerMatch - dieselok, fl111. Ну и я там начал играть от души - и победил.

- А в офлайне как обстоят дела?

- Я играл на двух сериях PokerMatch UA Millions в "Крещатике" и в "Фулл Хаусе", но не очень удачно. Нигде до призов не добрался, не складывалось совсем. Так что победы в живых турнирах, надеюсь, у меня ещё впереди.

- Тебе комфортнее играть онлайн?

- С профессиональной точки зрения конечно. Больше столов, больше ожидания. Вживую я играю скорее как любитель. В офлайне привлекает сама атмосфера, живые люди, эмоции. Даже раздачи из офлайн-турниров запоминаются надолго.

- Давно увлекаешься покером?

- Давненько. Начинал играть ещё студентом, лет девять назад. Вообще у меня было несколько попыток заняться покером профессионально. Но первые две не увенчались успехом. Мне мешала "проблема апстрика", когда после выигрыша в каком-нибудь турнире сразу лез вверх по лимитам и там обжигался. Я даже делал перерывы на год-два. Стал постарше, поработал над ошибками, и где-то с 2018 года покер - это моя основная работа.

- У тебя есть несколько кубков и медалей с разных серий PokerMatch. Коллекцию дома хранишь?

- Отвёз родителям. У них там специальное место, где все мои трофеи хранятся, и они ими очень гордятся. Кстати, именно вот эти кубки очень помогли в плане дискуссий с родными. Раньше для них покер был чем-то абстрактным, и моё увлечение они, мягко говоря, не одобряли. Доходило даже до того, что могли не разговаривать друг с другом. Но когда появились трофеи, вопросы у них отпали сами собой.

- Ты постоянно играешь на PokerMatch. Почему выбрал именно наш рум?

- Мой самый первый покерный аккаунт был на "Париматч", и потом это сыграло роль. Такой ностальгический момент. Главный плюс PokerMatch для меня - это не очень большие поля. Если играет 1 000 человек, то все-таки у тебя намного больше шансов пройти за финалку, чем когда поле в 10 000 игроков. Ну и радует, что много разных серий проходит с хорошими гарантиями.

- Твоя самая главная покерная мечта?

- Знаешь, когда я был моложе, то мечтал как все, наверное, выиграть браслет WSOP или какой-то другой крутой офлайн-турнир, но со временем пересмотрел эту историю. Мне кажется, чтобы двигаться вперёд, нужно постоянно ставить себе локальные цели и подниматься по ним, как по ступенькам - шаг за шагом. У меня даже есть специальная тетрадка, в которую я записываю задачи: разобрать 10 раздач, посмотреть видео финалки и т. д. Но от браслета WSOP, конечно, не откажусь!