Вэлью-бет: навык, который поможет зарабатывать покером

Вэлью-бет в покере – это ставка, сделанная игроком с сильными картами, с целью спровоцировать колл от оппонента с более слабой рукой и получение следовательно максимальной прибыли. Иными словами вэлью-бет – это ставка на ценность руки.

Чтобы твой оппонент вложил деньги в банк, необходимо самому ставить и рейзить. Неопытные игроки часто колят, ждут и слоуплеют с сильными руками. Однако, такая игра является контр-продуктивной, ведь не позволяет выиграть максимально возможное количество денег. Конечно, бывают ситуации, когда слоуплей оправдан, но не стоит этим увлекаться.

ПРИМЕР:

Мы на баттоне с рукой 33 и решаем заколить рейз оппонента со средней позиции. Появляется флоп А, 9, 3 и префлоп-агрессор делает ставку. Ошибкой многих игроков здесь будет сыграть просто колл. На самом деле у нас прекрасная возможность получить дополнительное вэлью рейзом, от рук с тузом и разными дро. На следующих улицах (тёрне, ривере) агрессия соперника в большинстве случаев будет уменьшаться, поэтому и получить прибыль будет сложнее.

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Одна из главных теорий покера гласит: не упускайте возможность увеличить банк, когда есть сильная рука. Ключевой фактор, мешает новичкам делать продуманные вэлью-беты и забирать серьезные банки – это скованность и страх потерять много фишек. Впрочем регулярное повторение этой ошибки приведет к тому, что поражения станут значительно ощутимее чем победы и банкролл просто растает.