Замечательные новости для поклонников турнирного покера! С 10 августа на PokerMatch стартуют две новые акции для игроков Безлимитного Холдема и Омахи.

С 10 августа крупнейший украинский рум PokerMatch запускает для своих игроков сразу две замечательные акции, с помощью которых можно значительно увеличить банкролл.

Акция "Властелин Зодиаков" предназначена для поклонников Безлимитного Холдема и предлагает разыграть 50 000 гривен еженедельно. Для этого нужно участвовать в любых турнирах "Зодиак" и занимать в них призовые места.

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Поклонникам Омахи тоже есть за что побороться. Специально для них анонсировано промо "Омахолог" с призовым фондом 50 000 гривен в месяц. В течение зачетного периода спортсменам нужно играть любые турниры по Омахе с бай-ином от 20 гривен и зарабатывать очки. Как и в акции "Властелин Зодиаков", баллы будут начисляться только тем игрокам, которые будут попадать в призовые зоны в турнирах. А еще – чем выше бай-ин и итоговое место, тем больше зачетных очков вы получите!



Акция "Омахолог" / Фото: PokerMatch

Обратите внимание! В акциях "Властелин Зодиаков" и "Омахолог" призы получат только 25 лучших игроков каждой из них, поэтому вам следует выкладываться на полную, борьба обещает быть жаркой! Но и призы того стоят! Лучший "Властелин" и сильнейший "Омахолог" получат по 10 000 гривен!

Поэтому регистрируйтесь на PokerMatch прямо сейчас, получайте до 2 500 гривен на счет и участвуйте в лучших турнирах и акциях!

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