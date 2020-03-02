Властелины перстней: на этой неделе стартует серия WSOP International Circuit

5 марта Kings Casino в чешском Розвадове откроет двери перед многочисленным покерным десантом. В европейской покерной столице на протяжении почти трех недель будут бурлить баталии за перстни WSOP International Circuit.

Престижную серию традиционно посещает много украинских игроков и небезуспешно. В частности, в прошлом году перстень чемпиона примерил наш опытный покерист Александр Довженко, у которого не было равных в турнире по 7-карточному Cтаду.



Александр Довженко. Фото: Kings

Собственно, серия WSOP International Circuit в Розвадове придется по вкусу игрокам с различными игровыми предпочтениями и на любой кошелек. Вход в дешевый сателлит обойдется в 45 евро, а для толстосумов организаторы предлагают турнир хайроллеров за 3300 евро.

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Конечно, наибольшее внимание будет приковано к главному событию с гарантированным призовым фондом 1 000 000 евро. Турнир стартует 20 марта. Стоимость билета для участия в Main Event – 1700 евро, но сюда можно отобраться и через сателлиты.