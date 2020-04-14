Вместо мата — олл-ин: как шахматисты зарабатывают покером миллионы

Шахматы и покер довольно часто сравнивают. Говорят, эти два вида спорта имеют немало общего. Поэтому неудивительно, что нередко игроки стирают границу и меняют профессию. Получается, к слову, довольно успешно.

Не так давно главная фигура шахмат, король этой игры, неизменный чемпион мира Магнус Карлсен сделал небольшую "рокировку": взял на себя обязанности популяризировать покер в родной Норвегии. Там Магнус – огромная звезда. Поэтому его приход в покер, безусловно, спровоцирует бум популярности этой интеллектуальной игры в Скандинавии.

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Но не Карлсеном единым. Другие элитные шахматисты также любят менять деревянные фигурки на колоду карт. Речь идет, к примеру, о россиянах Петре Свидлере и Александре Грищуке. Это топовые гроссмейстеры. Поэтому напряженный график больших шахматных турниров не дает им возможности регулярно садиться за покерные столы. Грищук даже успешно выступает в Турнире претендентов (сейчас там перерыв из-за коронавируса). Если он выиграет те соревнования, то будет бороться с Магнусом Карлсеном за шахматную корону. Тогда можно будет сказать, что два лучших шахматиста современности интересуются покером.



Магнус Карлсен. Фото: Wikimedia

Хорошо заработать в шахматах могут только элитные спортсмены. Поэтому многие шахматисты в конечном итоге решили сменить профессию. Некоторые перешел в покер. И, видимо, не жалеют. Как, например, американец Илон Шварц. Он уже более 15-ти лет регулярно играет в покер. За это время в живых турнирах заработал более пяти миллионов долларов. Основная часть (почти 4 миллиона) – призовые за четвертое место в Главном событии на WSOP 2008 года.

Еще дольше в покере австриец Иво Донев. Его прозвище "The Chess Master" дает нам понять, что в свое время он сменил одну интеллектуальную игру на другую. Иво – третий самый успешный австрийский покерист в истории – 2,5 миллиона долларов призовых!

Еще один яркий пример. Майк Макдональд. Молодой канадец уже заработал более 13 миллионов долларов. А в детстве он профессионально занимался шахматами. По иронии судьбы, с покером Майка познакомил... его тренер по шахматам. После одного из занятий тот предложил ученику отвлечься. Объяснил правила, начальную стратегию и понеслось! В итоге Канада потеряла шахматиста, но получила замечательного покериста.



Майк Макдональд. Фото: Upswing poker

А самым успешным шахматистом в покере является белорус Никита Бодяковский. Более 28 миллионов долларов призовых за карьеру. Тринадцатое место в списке самых успешных игроков в истории. И это в 28 лет! С детства он был очень способным мальчиком. Занимался шахматами. В 12 лет даже был одним из лучших игроков своего региона. Отец Никиты – кандидат в мастера спорта по шахматам. Он гордился сыном, который становился чемпионом страны в своих возрастных категориях. Но со временем Бодяковский все больше разочаровывался в перспективах собственного развития в этом спорте. В частности, и финансовых. Поэтому мигрировал в покер – игру, которая вполне раскрыла потенциал белоруса.

Есть и украинский пример в переходе из шахмат в покер. Обладатель браслета WSOP Europe, Ренат Богданов также свой путь в спорте начинал с шахмат.