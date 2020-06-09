Этим летом престижную "живую" покерную серию по понятным причинам пришлось отложить. Впрочем, ежегодный WSOP при любых обстоятельствах состоится. 85 золотых браслетов разыграют в сети интернет.

За организацию масштабной серии в онлайне взялись две покерные платформы, которые с 1 июля по 6 сентября проведут 85 турниров. А чемпионы, кроме крутых призовых, получат неотъемлемые атрибуты Всемирной серии покера – ценные золотые браслеты.

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Часть календаря онлайн-версии WSOP уже опубликовали. Главный акцент организаторы делают на турнирах по Холдему, есть несколько ивентов по Омахе. Диапазон бай-инов – от 400 до 3 200 долларов.

Всемирная серия покера. Фото: Poker Central

Необычный формат Всемирной серии покера, конечно, по душе не всем покеристам. Прежде всего речь идет о представителях старой гвардии. Но организаторы WSOP уверяют, что сделают все возможное, чтобы классический офлайн формат серии также состоялся в этом году. Его планируют провести в ноябре-декабре.