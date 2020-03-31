Всемирная серия покера не спешит на карантин

Лучшая "живая" покерная серия WSOP – единственное масштабное событие в США, которое до сих пор не объявило об изменениях в календаре за пандемии коронавируса. Организаторы не теряют надежды провести покерный фестиваль в запланированные сроки.

51-я WSOP должна состояться с 26 мая по 15 июля в Лас-Вегасе. На нынешней серии разыграют 101 золотой браслет, в том числе и титул чемпиона мира. Главное событие WSOP с бай-ином 10 000 долларов должно стартовать 1-го июля.

Читайте также: "Мировая серия покера состоится не раньше осени", – Негреану

По словам вице-президента WSOP Сета Палански, окончательное решение по календарю нынешней серии примут до начала мая. Покерное сообщество, впрочем, предлагает не медлить и провести Всемирную серию в онлайне. Такой вариант нравится далеко не всем. Ведь в виртуальной WSOP смогут участвовать только жители штатов Нью-Джерси, Делавэр и Невада легализовали онлайн-игру.