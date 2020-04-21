Всемирная серия покера "сдалась" коронавирусу

Самый масштабный покерный фестиваль, который ежегодно летом принимает Лас-Вегас, пришлось перенести как минимум до осени этого года. Впрочем, организаторы понимают, что пандемия коронавируса может еще не раз вмешаться в их планы.

Старт всемирной серии покера был запланирован на 26-е мая. Ожидалось, что покерный праздник в Лас-Вегасе за полтора месяца посетят около 200 тысяч покеристов из всех уголков планеты. На кону в 51-ой Всемирной серии покера – больше 100 чемпионских браслетов и почти 3,5 миллиарда долларов общего призового фонда.

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Несмотря на изменения в календаре, организаторы обещают разыграть часть чемпионских браслетов в сети в течение лета. Уже вскоре опубликуют расписание онлайн-турниров WSOP и предварительные даты осенней "живой" серии.