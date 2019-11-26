Всемирная серия покера: король турниров

В оффлайн-покере, то бишь покере вживую, есть немало достоинств. Одна из них – возможность воплотить в реальность мечту каждого покериста – выиграть браслет главного события всемирной серии покера.

Main Event WSOP отпраздновал свой уже 50-летний юбилей и за эти полвека эволюционировал с покерного спора семи энтузиастов в грандиозное событие мирового масштаба. В настоящее время в главном событии неофициального чемпионата мира принимают участие около восьми тысяч игроков. А если добавить сюда еще почти сотню сайд-ивентов, на всемирную серию в Лас-Вегас ежегодно приезжают несколько десятков тысяч покеристов со всей планеты.

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Оно и неудивительно, здесь есть возможность поднять серьезные деньги.



Хосейн Энсан – чемпион WSOP Main Event 2019. Фото: WSOP

Спросите хотя бы в Хосейна Энсана, который в 2019-м браслетом чемпиона украсил чек на десять миллионов долларов. А вот самый большой куш в главном покерном турнире по безлимитному холдему сорвал Джейми Голд в 2006-м. Парень с "золотой" фамилией выиграл двенадцать миллионов.



Дойл Брансон – двукратный чемпион Main Event. Фото: wikipedia

Патриархам игры Джонни Мосу, Дойлу Брансону, Джонни Чену и Стю Ангеру в их времена триумфа такие суммы и не снились. Впрочем, именно каждому из этого квартета удалось более одного раза покорить главное событие всемирной серии покера.