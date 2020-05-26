Как второй чемпион мира по шахматам выживал благодаря покеру

Эмануэль Ласкер – эпохальная персона в мире спорта. Второй чемпион планеты по шахматам, который владел титулом 27 лет! Но после поражения от Капабланки и потери трона, Ласкер стал зарабатывать другим видом спорта – покером.

Эмануэль Ласкер – выдающийся математик и философ. Но наибольшего успеха он достиг именно в спорте. В 1894 году немец победил первого официального чемпиона мира по шахматам австрийца Вильгема Стейница и отобрал у него титул.

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На троне Эмануэль просидел почти 27 лет, что является рекордным результатом в истории. В 1921 году Хосе Рауль Капабланка смог отобрать шахматную корону у Ласкера, обыграв его в матче за трон.

В трудные времена после Первой мировой войны Эмануэлю, звездное время которого уже было позади, жилось довольно непросто. Стабильного источника заработка у него не было. Немец переквалифицировался из шахматиста в картежника. Он почти каждый вечер играл в покер. Более того, даже исполнял роль покерного рефери. Именно Ласкер принимал окончательное решение в различных спорных ситуациях. Его слово было авторитетным.

Эмануэль Ласкер написал книгу "Стратегия карточной игры". В ней автор на основе теории вероятности сформировал вероятности в покере, бридже и других карточных играх.