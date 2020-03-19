Взрывной покерный онлайн-уикенд – более 3 000 000 гривен призовых

Украинский покерный рум PokerMatch не перестает радовать своих игроков. На этот раз покеристов ждет взрывной уикенд с тремя топовыми турнирами и общей гарантией более 3 000 000 гривен!

В субботу, 21 марта, состоится традиционный топ-ивент PokerMatch Million, а в воскресенье определятся последние чемпионы серии Turbo PONT, в том числе и триумфаторы Mini Main Event и Main Event серии с миллионным призовым фондом!

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Турнир PokerMatch Million снова предоставит возможность попасть в число своих участников с помощью ежедневных сателлитов или внеся бай-ин в размере 1 100 гривен. Покеристы, которые зарегистрируются в турнире до его старта, получат стек, на 25% больше стандартного, и смогут реализовать свое преимущество над соперниками. У каждого игрока будет только 4 повторных входа при полном отсутствии ребаев и аддонов.

Рекорд игрока follik, который заработал 235 000 гривен в одном из прошлых ивентов, до сих пор не побит, так что у игроков еще есть шанс вписать свое имя в историю украинского покера и получить шестизначные призовые.

Заключительные дни серии Turbo PONT будут наполнены ожесточенной борьбой, ведь в течение уикенда разыграют трофеи сразу в 13 турнирах по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру. Вишенкой на огромном торте Turbo PONT станут трофеи двух крупнейших турниров серии – Mini Main Event (гарантия – 350 000 гривен) и Main Event (гарантия – 1 000 000 гривен). Кстати, билет на Главное событие можно получить в подарок, выполнив условия специальной акции.

Желаем удачи всем участникам супертурниров на PokerMatch!