Главный видеоресурс планеты Youtube пересмотрел свою политику в отношении покерных стримов, в частности, позволив их создателям рекламировать покер-румы.

Борьба покерных стримеров с платфомой продолжается довольно давно. Дело в том, что до сих пор Youtube очень часто блокировал видео на покерную тематику, аргументируя это азартной составляющей игры. Двигателем изменений стал профессиональный покерист и стример Джейми Степлс. Сначала он инициировал коллективное обращение к боссам Youtube, благодаря которому удалось разблокировать немало покерного контента.

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Теперь же платформа сделала решающий шаг со своей стороны к признанию покера игрой, прежде всего умения, а не удачи. Теперь Youtube имеет все шансы составить серьезную конкуренцию Twitch, который до сих пор был главной площадкой для деятельности покерных стримеров.

Уже скоро контента о покере на Youtube должно стать существенно больше, впрочем и уже сейчас там есть на что посмотреть. Среди прочих, свой Youtube-канал активно развивает главный украинский рум ПокерМатч. Там можно найти интервью с лучшими украинскими покеристами, стримерами, амбассадорами ПокерМатч, анонсы будущих серий и еще немало интересного.