Как за неделю превратить 11 долларов в миллион: невероятная история таинственного покериста

В покере достаточно невероятных историй и удивительных сценариев, в которые иногда сложно поверить. И есть такие, которые способны шокировать даже тех, кто близко знаком с миром покера.

Один из таких случаев – история успеха анонимного канадского онлайн-покериста с ником "XBLINK/ XWINK", который дважды делал семизначные суммы практически с нуля.

Читайте также: Англичанин сидя на карантине заработал 600 тысяч долларов

Началось для канадца в покере все не слишком хорошо. В 2009 году он практически "спустил" 20 депозитов по 500 долларов, оставив на своем банкролле 11 долларов. О том, что было дальше XBLINK рассказал сам, создав на популярном форуме тему "с 11 долларов до миллиона":

Я обещал, что напишу полную версию истории, и вот она! Я выиграл дешевый турнир за 11 долларов, получив за это около 700 долларов, точную сумму не помню. После этого, как большинство из вас знает, я начал гриндить на средних лимитах хедз-ап PLO (Пот-лимит Омаха) и продвигался к высоким лимитам, увеличив свой банкролл до шестизначных цифр. Когда экшн в PLO угомонился, я попробовал свои силы в Холдеме. Здесь мой банкролл был похож на американские горки с самым высоким показателем в 1,3 миллиона долларов и ниже всего – 400 тысяч долларов. Через некоторое время я познакомился с игрой регуляров и начал использовать их слабости. Это и объясняет мой неожиданный подъем в Холдеме. Я учусь каждый день, стараюсь исправлять пробелы в своей игре и стабильно выигрывать.

Если коротко описать 7 дней игры XBLINK, которые сделали его миллионером, то это будет выглядеть так:

Победа в турнире за 11 долларов – 700 долларов Низкие лимиты в кэш PLO 700 – 750 долларов Подъем лимитов в PLO 750 – 4 000 долларов PLO на блайндах 5/10 долларов и 10/20 долларов: 4 000 – 16 000 долларов PLO на блайндах 10/20 долларов: 16 000 – 60 000 долларов PLO на блайндах 25/50 долларов: шестизначный банкролл PLO на блайндах 25/50, 50/100, 100/200, 200/400 долларов и Холдеме, при отсутствии PLO: > 1 000 000 долларов

После этого успеха XBLINK стабильно появлялся за столами с высокими ставками еще несколько месяцев, удерживая банкролл на отметке около миллиона долларов, и вдруг исчез из онлайна.

Вплоть до 2011 года о канадце не было ни слуху, ни духу, пока он внезапно не вернулся, чтобы сделать еще одно чудо. На этот раз XBLINK превратил 4 000 долларов в 2 миллиона за 4 дня !!!

Теперь он противостоял лучшим из лучших: Филу Айви, Патрику Антониусу, Дэну Кейтсу... Крупнейший банк во время своего апстрика XBLINK выиграл у Андреаса "skjervoy" Торбергсена – 420 000 долларов. Развить успех после достижения отметки в 2 миллиона долларов за 4 дня, канадец впрочем не смог. Более того, вскоре он проиграл значительную часть этих денег. Однако, у него осталось почти полмиллиона долларов, с которыми он снова таинственно исчез из мира онлайн-покера.

Имя XBLINK до сих пор остается загадкой, впрочем история двух его уникальных успехов справедливо стала легендарной в мире онлайн-покера.