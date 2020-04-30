За двумя зайцами: Фил Гальфонд неудачно начал вторую покерную битву

Американский игрок по высоким лимитам Фил Гальфонд решил параллельно соревноваться сразу с двумя соперниками. Пока что получается не очень удачно.

После эпичного триумфа в дебютном хедз-ап поединке так называемого Galfond Challenge против "VeniVidi1993", Фил решил еще больше усложнить задачу. Гальфонд успешно стартовал в матче против Билла Перкинса. Но Биллу трудно найти время, чтобы регулярно играть в покер.

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Фил решил не ждать соперника. И параллельно начал еще один поединок. Оппонент – "ActionFreak". Именно его американец называл одним из самых опасных соперников. Парни играют в Омаху. "ActionFreak" вполне оправдывает выданные ему авансы. После двух игровых дней он удерживает лидерство – 7,5 тысяч долларов.

По регламенту этой битвы тет-а-тет оппоненты сыграют 15 тысяч раздач. Итоговый победитель дополнительно получит еще 150 тысяч долларов бонуса.