Одна из распространённых проблем, с которой сталкиваются покерные новички, – запомнить особенности игры большого количества соперников. В этом случае выход только один – делать нотсы.

Нотс (от английского Notes) – это текстовая или цветовая пометка, которая отражает ключевые особенности стиля игры соперника. Сразу оговоримся, что каких-то чётких правил по написанию нотсов нет, каждый игрок должен ориентироваться на собственные потребности. Но есть некоторые рекомендации, которые желательно принять во внимание.

Записывайте действительно важную информацию

Информация в текстовом нотсе должна быть краткой и ёмкой. Не нужно записывать свои эмоции или критические замечания в адрес соперника. Подобные записи не несут никакого смысла и не помогут в игре.

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Кроме того, нотс должен быть понятен буквально с одного взгляда и читаться даже после длительного перерыва в игре с конкретным противником.

Отмечайте "улицу" и позицию

Если вы укажете позицию игрока и улицу, на которой было совершено то или иное действие, то нотс будет более информативным. Часто противник сопротивляется только на флопе, тогда как терн и тем более ривер приводят его в замешательство. Не забудьте отметить это в ваших нотсах!

Время записи не должно превышать 5 – 10 секунд

Если вы играете несколько столов, то время записи нотсов не должно превышать 10, а лучше 5 секунд. За короткое время вы не потеряете концентрацию и сможете отслеживать действия соперников за другими столами.

Если нотсы требуют времени – лучше делать их после сессии, во время разбора раздач. Так можно будет подметить действительно важные детали игры оппонента и использовать их в дальнейшем.

Не стоит делать много цветовых нотсов

Желательно, чтобы количество цветовых нотсов не превышало 4 – 5 цветов, так как большее разнообразие меток может создать путаницу. Используйте один или два цвета для сильных соперников, и столько же для слабых. Более подробную информацию лучше записывать в текстовом виде.



Заметки покериста. Фото: uspoker.com

Варианты записи текстовых нотсов

Всё разнообразие текстовых нотсов можно условно разделить на две части – сокращённая и полная записи. Полный вариант обычно используют новички, которые уже понимают важность заметок, но ещё не выработали собственный "стиль".

Записи выглядят примерно так: "Открылся из ранней позиции, коллировал рейз с баттона и не сопротивлялся на "сухой" доске". Можно заметить, что подобный вариант несёт мало информации, а времени отнимает слишком много.

Гораздо удобнее использовать сокращённый вариант записи, где все основные действия и улицы отмечаются с помощью одной или двух букв. Классическим примером может служить следующий вариант записи.

Улицы

F/T/R – Flop, Turn, River

Действия

- сс, c/f/, c/r/, l/c – Cold call, check/fold, check/raise, limp/call

Сайзинг (размер ставки)

1/2, 2/3, pot, оb (Overbet)

Позиции

UTG, MP, CO, BU, SB, BB

Дальше описание ситуации, когда оппонент на большом блайнде трибетит нас. Потом ставит флоп 2/3 пота, и терн чек/фолд будет выглядеть так: BB, 3bet, F bet 2/3, T c/f.

Таким образом, если использовать сокращённый вариант записи, то даже самый подробный нотс не займёт много времени и будет легко читаем при должной практике.

Покер – игра интеллекта, и для того чтобы стать настоящим профессионалом, необходимо использовать каждый промах соперника. Наблюдайте за оппонентами, записывайте нотсы и обращайте их слабость в свою силу!