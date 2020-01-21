Запрещенный прием, или как заработать неуважение за покерным столом

Психологическое воздействие на соперника – неотъемлемая составляющая покера. В арсенале разрешенных правилами приемов слоурол, который, правда, никак не вписывается в рамки покерного этикета.

Дословно слоурол (англ. Slow roll) можно перевести как медленное переворачивания карт. Иными словами, игрок, который решил поиздеваться над соперником, максимально оттягивает шоудаун. И при этом у него, если не натс, то, скорее всего, выигрышная рука.

Оппонент, который уже отправил свои фишки на середину стола, не без оснований считает, что именно он является победителем банка. Однако на шоудауне получает не только досадное поражение, но и мощный психологический удар.

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Очевидно, что слоурол показывает игрока не с лучшей стороны. Поэтому озорник справедливо теряет уважение всех участников стола. Зачастую за слоурол игроку воздает и карма.