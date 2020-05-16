Как заработать четверть миллиона долларов за 10 дней: Коннор Дринан вошел в историю покера

Американский профессионал продолжает "разрывать" Весенний чемпионат по онлайн-покеру.

Мы уже рассказывали как Коннор "Bianconegro" Дринан выиграл три турнира престижной онлайн-серии всего за 5 дней, впрочем и на этом он не остановился. В общем менее двух недель понадобилось Коннору, чтобы стать 4-кратным триумфатором Весеннего чемпионата образца 2020 года. До сих пор, за всю историю соревнований, выиграть аж 4 турнира за одну серию удавалось только Шону Дибу еще в 2012 году.

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Возвращаясь к Дринану, то если предыдущие три турнира, что он выиграл, были по Омахе, то теперь он торжествовал в соревновании по дисциплине HORSE. Турнир с бай-ином 1 050 долларов собрал 139 участников и за победу Коннору досталось 30 233 доллара.

Призовые, хотя и не плохие, но для Дринана вовсе не впечатляющие. Дело в том, что американец успешен далеко не только в онлайне. За карьеру в живых турнирах он выиграл более 11 миллионов долларов. В частности, Коннор – двукратный чемпион сайд-ивентов EPT Barcelona. А свой самый крупный выигрыш – 3 225 000 долларов – Дринан получил за третье место на турнире Super High Roller Bowl с бай-ином 500 тысяч долларов (!) в 2015 году.