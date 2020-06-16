Прочь грусть и тоску, ведь сегодня вечером нас ждет совместный стрим двух прекрасных девушек!

Сегодня, 16 июня, ровно в 20:00 по Киеву нас ждет один из самых жарких стримов этого лета! В прямом эфире появятся амбассадоры PokerMatch Ольга Ермольчева и Алена Мироненко, поэтому приготовьтесь к мощной волне позитива от прекрасных покеристок!

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На этот раз девушки решили полностью сосредоточиться на общении со зрителями и будут делиться с вами своими впечатлениями о престижной серии PokerMatch UA Millions Online и втором этапе конкурса "Мисс PokerMatch-2020". Конкурсантки скоро возьмутся за выполнение покерных заданий, поэтому стримершам будет о чем рассказать!

Ну и, конечно, вечер не обойдется без фирменных шуток Alohahaloha, тонкого юмора Mangusta и покера, ведь именно сегодня стартует крутой турнир "Кубок Львова" с гарантией 500 000 гривен! Стримерши обязательно вспомнят об этом событии, поэтому занимайте места заранее!

Ну а если вы любите смотреть на красивых девушек и одновременно играть в покер, то для вас предусмотрен традиционный фриролл с гарантией 3 000 гривен. Пароль на него будет назван прямо во время трансляции!

Приходите на стрим Оли и Алены и проведите время в компании прекрасных амбассадоров PokerMatch!