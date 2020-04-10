Женщины, оружие и покер: грехи и страсти Дэна Билзеряна

Этого завидного холостяка называют королем Instagram, а его состояние оценивают в сотни миллионов долларов. Дэн Билзерян утверждает, что своей роскошной жизнью обязан прежде всего покеру, хотя для широкой общественности за овальным столом он появляется крайне редко.

Женщины

Дену Билзеряну 39 лет, но погружаться в семейную жизнь мультимиллионер не спешит. Еще бы, известному гуляке моногамность отнюдь не интересна. Билзерян любит громкое женское общество и не стесняется публиковать многочисленные фотографии с лицами противоположного пола в откровенных нарядах. Дэну неоднократно приписывали романы с известными моделями, но отношения долго не продолжались. В огромном поместье парня в Лос-Анджелесе за 250 миллионов долларов не стихают вечеринки в сопровождении многочисленного женского эскорта.



Женщины Дэна Билзеряна. Фото: facebook.com

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Оружие

В 1999 году Дэн Билзерян проходил подготовку в элитном подразделении ВМС США, но не завершил обучение из-за конфликта со старшим по званию. Однако, любовь к атрибутам военного, в частности к оружию, у американца никуда не делась. Одна из страстей Билзеряна – коллекционирование оружия, которое он активно испытывает и демонстрирует это широкой публике. Дэн владеет арсеналом, которому позавидуют самые популярные в США магазины оружия.



Оружие Дэна Билзеряна. Фото: facebook.com

Покер Покерная карьера Дэна Билзеряна окутана тайной. В профайле мультимиллионера лишь одно попадание в призы в «живых» турнирах – 180-е место на WSOP Main Event в 2009 году. Впрочем, как утверждает Билзерян, именно покер принес ему главные прибыли. Мол, он активно «наказывал» селебретис в частных и даже подпольных кеш-играх, благодаря чему сколотил стартовый капитал. Но инсайдеры связывают состоятельность Дэна с его отцом Полом Билзеряном, который из-за финансовых махинаций и неуплаты налогов даже отсидел два года в тюрьме. Поговаривают, сын финансового афериста активно отмывает деньги отца и имеет с этого неплохой процент.



Покерная карьера Дэна Билзеряна. Фото: indulgexpress.com

Спорт

В 25 лет, как утверждает сам Дэн Билзерян у него за одни сутки произошло 3 инфаркта. Дала о себе знать разгульная жизнь, которая сопровождалась употреблением нелегальных препаратов и алкоголя. С тех пор Дэн максимально ограничивает себя вредными привычками и уделяет львиную долю свободного времени занятиям спорта. В конце концов, трудно этого не заметить, следя за его социальными сетями. Хорошая физическая форма в сочетании с азартом приносит Дэну неплохие дивиденды. Когда-то он поспорил с другом и известным покеристом Биллом Перкинсом, что проедет за 48 часов на велосипеде от Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса. Благодаря хитростям Билзерян преодолел дистанцию значительно быстрее, заработав более миллиона долларов. В путешествии блогера сопровождал фургон, который защищал его от встречного ветра.



Страсть к спорту Дэна Билзеряна. Фото: facebook.com

Авторитет и популярность

В 2020 году количество фолловеров Дэна Билзеряна в Instagram перевалило за 30 миллионов. По своей популярности парень даст фору многим топовым звездам киноэкранов и спортивных арен. Собственно их не хватает в кругу общения Билзеряна. Да что тут говорить, если Дэн даже с президентом США ведет себя запанибрата.



Дэн Билзерян и Дональд Трамп. Фото: facebook.com