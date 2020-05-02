Живой покер вернется 11 мая

Одна из столиц европейского покера Чехия снимает карантин сразу в нескольких казино. 11 мая в 15:00 по местному времени свои двери для жаждущих игроков откроют: King's Resort Rozvadov, King's Casino Prague и Admiral Casino Rozvadov.

Отличные новости, правда, касаются пока только кэш-игроков, турнирный покер продолжает оставаться на карантине. Впрочем, уже вскоре владельцы заведений в Праге и Розвадове обещают вернуться к полноценной покерной деятельности.

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Несмотря на снятие карантина, персонал казино будет заботиться о безопасности и здоровье своих клиентов. Помещения заведений обещают часто дезинфицировать, а гости смогут обрабатывать руки антисептиком.