Жизненный "тильт" Бена Аффлека

О любви и страсти Бена Афлека к карточным играм в Голливуде ходят легенды. А главным фаворитом "Бэтмена" всегда был покер.

Бена Аффлека частенько приглашали на выставочные турниры престижных покерных серий. В компании друга и коллеги по цеху Мэта Дэймона актер охотно садился за овальный стол. Правда делал это не только ради развлечения. Аффлек искренне любит игру и демонстрировал неплохие результаты.

Чего только стоит победа на турнире California State Poker Championship в 2004 году, за которую кинозвезда получил 356 тысяч долларов призовых. Поэтому эксперты вполне справедливо считают Бена Аффлека третьим по мастерству покеристом из голливудской тусовки вслед за Дженифер Тилли и Джейсоном Александером.



Бен Аффлек. Фото: ipravda

Все бы ничего, но есть у Аффлека и еще одна страсть, которая, откровенно говоря, с покером сочетается не слишком органично. Дело в том, что Бен Аффлек – "наследственный" алкоголик, чего никогда не скрывал. Американец с недугом активно борется, но постоянно наталкивается на рецидивы.

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Не так давно Бен Аффлек, выпив лишнего, пришел в одно из казино в компании новой пассии музыкантки Кэти Черри. Разменяв 20 тысяч долларов, актер отдался любимой игре, забыв о своем статусе и репутации.



Бен Аффлек в казино. Фото: tmz.com

Кинозвезда прогнозируемо привлек внимание папарацци и впопыхах покинул стол, едва отыграв несколько рук. Что впрочем не помешало Аффлеку оказаться в эпицентре очередного скандала. Ведь в тот же день актер активно рекламировал благотворительную организацию The Midnight Mission, которая поддерживает бездомных и помогает реабилитации алкоголиков.

К пристальному вниманию со стороны желтой прессы Бену Аффлеку не привыкать. Тень на репутацию актера неоднократно бросало участие в подпольных покерных баталиях с участием других голливудских звезд. Успел "отличиться" Аффлек и в блэк-джеке. "Бэтмен" является персоной non grata в нескольких казино, которые обвиняют звезду в подсчете карт.