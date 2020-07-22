Звезда youtube и twitch Лекс Вельдхус порадовал свою многочисленную аудиторию очередным выдающимся достижением. Голландский стример выиграл турнир за 2100 долларов и получил самые большие призовые в онлайн- карьере.

В сентябре прошлого года Вельдхус выиграл почти 92 тысячи долларов, благодаря второму месту в одном из турниров чемпионата мира по онлайн- покеру. Теперь персональный рекорд Лекса составляет 96 144 доллара, и это уже не серебро, а полноценная победа.

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К виктории стример шел два дня и одолел поле из 242 входов. Свидетелем персонального рекорда Вельдуса была многочисленная группа поддержки, ведь только на платформе twitch голландец собрал армию из 158 000 фолловеров. Собственно, поклонники стримера недавно присоединились к еще одному рекорду. За его игрой в турнире с бай-ином 10 300 долларов вживую наблюдали почти 60 000 зрителей.