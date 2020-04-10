Звезда фильма "Человек-паук" Тоби Магуайр заработал состояние на покере
Известный кинорежиссер и продюсер Хьюстон Кертис в интервью изданию New York Post рассказал, что Тоби Магуайр принимал в своем доме покерные турниры богатых знаменитостей.
Хьюстон Кертис написал книгу "Голливудское ограбление на миллиард". В ней раскрыл секреты и детали громкого скандала вокруг лыжницы, олимпийской чемпионки Молли Блум. А точнее подпольного покерного клуба, который она организовала. Туда входили мощные бизнесмены и звезды высшего эшелона. История настолько интересна, что по ее мотивам сняли фильм "Большая игра".
Читайте также: Недетские страсти: конфликты за покерным столом – видео
В своем интервью Кертис добавил перца. В частности, он рассказал, что сначала богатые покеристы собирались на игры в доме звездного актера Тоби Магуайра. По словам Хьюстона, за годы таких турниров Тоби заработал почти столько же, как и за главную роль в трилогии "Человек-паук". А это более тридцати миллионов долларов. Звучит реалистично, ведь известно, что актер очень хорошо играет в покер.
Человек-паук. Фото: Moviehole
Интересно, что из дома Магуайра в клуб The Viper Room элитный покерный клуб перебрался из-за капризности Тоби. Хозяину постоянно что-то не нравилось. Он устанавливал высокие требования к поддержке чистоты в доме. Также актеру, который является вегетарианцем, не нравилось мясо в доме.
Покерный клуб звезд. Фото: GM
Отметим, что среди членов покерного клуба были Леонардо Ди Каприо, Мэтт Дэймон и Бен Аффлек.