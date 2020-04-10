Звезда фильма "Человек-паук" Тоби Магуайр заработал состояние на покере

Известный кинорежиссер и продюсер Хьюстон Кертис в интервью изданию New York Post рассказал, что Тоби Магуайр принимал в своем доме покерные турниры богатых знаменитостей.

Хьюстон Кертис написал книгу "Голливудское ограбление на миллиард". В ней раскрыл секреты и детали громкого скандала вокруг лыжницы, олимпийской чемпионки Молли Блум. А точнее подпольного покерного клуба, который она организовала. Туда входили мощные бизнесмены и звезды высшего эшелона. История настолько интересна, что по ее мотивам сняли фильм "Большая игра".

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В своем интервью Кертис добавил перца. В частности, он рассказал, что сначала богатые покеристы собирались на игры в доме звездного актера Тоби Магуайра. По словам Хьюстона, за годы таких турниров Тоби заработал почти столько же, как и за главную роль в трилогии "Человек-паук". А это более тридцати миллионов долларов. Звучит реалистично, ведь известно, что актер очень хорошо играет в покер.



Человек-паук. Фото: Moviehole

Интересно, что из дома Магуайра в клуб The Viper Room элитный покерный клуб перебрался из-за капризности Тоби. Хозяину постоянно что-то не нравилось. Он устанавливал высокие требования к поддержке чистоты в доме. Также актеру, который является вегетарианцем, не нравилось мясо в доме.



Покерный клуб звезд. Фото: GM

Отметим, что среди членов покерного клуба были Леонардо Ди Каприо, Мэтт Дэймон и Бен Аффлек.