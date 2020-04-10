Звезда покера подхватил COVID-19 от таксиста

Успешный покерист Бертран "Elky" Гроспелье (почти 15 млн турнирных выигрышей) и его невеста Дженни подхватили коронавирус.

Несколько месяцев назад пара отдыхала в Таиланде, а по возвращении домой, в Прагу, решила строго соблюдать карантин. Только через две недели Бертран и Дженни впервые вышли из дома, воспользовавшись услугами UBER.

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И, по стечению обстоятельств, водитель такси оказался инфицированным COVID-19. Об этом паре сообщила компания-перевозчик через несколько дней после их поездки. Вскоре у Дженни появились первые незначительные симптомы болезни, и, хотя они сразу сообщили об этом куда следует, скорая к ним добралась только через две недели, а результаты теста пара ждала еще неделю. В итоге у обоих тест оказался положительным. Правда, у Бертрана никаких симптомов нет, а вот Дженни рассказала, что на время даже теряла обоняние и вкус, которые вскоре вернулись. Пара все еще на карантине, и врачи заверили, что на этом этапе заболевания шансы ухудшения симптомов уже совсем небольшие.