Звезда "живого" покера выиграл в интернете почти 500 000 долларов

Пока оффлайн-покер находится на карантине, мастера "живой" игры активно поддерживают форму в сети интернет. Один из самых успешных игроков в истории Дэн Смит пополнил свой банкролл почти на полмиллиона долларов, выиграв онлайн-битву хайроллеров.

Участие в турнире серии Poker Masters Online обошлось в 25 тысяч долларов, а желающих инвестировать кругленькую сумму оказалось аж 63. Американский профессионал Дэн Смит, который занимает пятую строчку в списке "All Time Money List" ($36 742 719), оказался наиболее искусным и выносливым в настоящем покерном челлендже.

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Турнир длился более 9 часов, а в хедз-апе Смит взял верх над российским хайролером Артуром Мартиросяном. Призовые для чемпиона – 511 875 долларов, для его оппонента – 346 500.