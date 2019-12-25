Звездное настроение. Известные покеристы празднуют Рождество

Рождественско-новогодние праздники — пора отпусков, межсезонье. И известные игроки вполне используют возможность набраться сил на новый соревновательный год. И, попутно, потратить честно заработанные призовые.

Скажем, звездный покерист Фил Гальфонд поделился вот такой милой фотографией.



Фил Гальфонд. Фото: Инстаграм

Фил заметил, что имеет просто роскошное Рождество в такой приятной компании.

Напомним, недавно Гальфонд открыл собственный покер-рум.

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На своей волне празднует британец Бен Хит. Он порвал шаблоны и на Рождество поехал на пляж города Брайтон. Ла-Манш, как видим, сейчас беспокойный.



Ла-Манш. Фото с инстаграма Бена Хита

Отметим, что этот год для Хита также был бурным. Он выиграл 5 миллионов долларов. Это позволило Бену войти в ТОП-25 самых успешных покеристов года.



Пол Фуа поздравляет с Рождеством. Фото: Инстаграм

А главная звезда малайзийского покера Пол Фуа просто, но со вкусом поздравил всех нас с Рождеством. В 2019 году Фуа заработал больше 11,5 миллионов долларов.