Звездного покериста обыграли в Австралии

Американский профессионал ирландского происхождения Стив О'Двайер не смог победить на турнире серии Aussie Millions.

На Зеленом континенте завершились соревнования с платой за вход 25 тысяч австралийских долларов. Таких входов собралось аж 169, поэтому общий призовой фонд был солидным – 4 миллиона австралийской валюты.

Совсем немного до решающего хедз-апа не "дожил" звездный Стив О'Двайер. Он занял третье место и в итоге заработал больше 322-х тысяч американских долларов. Этот выигрыш помог Стиву закрепиться в ТОП-10 рейтинга самых успешных покеристов в истории. Его общий выигрыш в живых турнирах теперь составляет впечатляющие более 30 миллионов долларов США.

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А победу в турнире, к слову, на удивление уверенную, получил главный колумбиец в покере Фарид Джатин. Он усаживался за финальный стол в сладком реноме лидера и сполна использовал свое материальное преимущество.



Фарид Джатин. Фото: Cardmates

Почти 679 тысяч долларов закрепили Фарида во главе рейтинга самых успешных колумбийских покеристов. Его общие призовые живых турниров за карьеру уверенно приближаются к 4,5 миллионам долларов.