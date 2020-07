Один из лучших турнирных игроков в истории живого покера Даниэль Негреану и элитный хедз-ап игрок в онлайне, а заодно популярный блогер Даг Полк давно не любят друг друга.

Все началось три года назад. Тогда Негреану, рассуждая о тенденциях развития онлайн-покера, заявил, что повышение рейка в румах – это хорошо для игроков. Полк, который всегда был очень активным участником покерного сообщества, принялся высмеивать абсурдность этого высказывания всюду, где только можно.

Дошло до того, что во время одного из турниров WSOP-2018, на котором волею жребия Негреану и Полк оказались рядом за одним столом, Даг надел футболку с надписью "MORE RAKE IS BETTER", более чем очевидно тролля Даниэля.

Не так давно Полк решил завершить свою покерную карьеру и противостояние между этими двумя пошло на спад. Однако, недавний взрыв эмоций Негреану во время стрима, о котором мы вам уже рассказывали, не смог оставить Дага равнодушным. Он, конечно, воспользовался случаем посмеяться над канадцем и почти сразу предложил наконец решить старый конфликт.

Полк бросил вызов Даниэлю, заявив, что ради такого готов вернуться в покер. Предлагает устроить, что-то вроде Galfond Challenge. Соперники должны были бы сыграть хедз-ап 25 тысяч рук в Безлимитный Холдем, одновременно на четырех столах.

Такое предложение Негреану, впрочем, не устроило. Он осознает, что в формате хедз-апа да еще и в онлайне, он существенно уступает Полку по уровню мастерства. Очевидно, Даниэль мог бы согласиться на дуэль в живом покере. Поэтому пока переговоры продолжаются, а букмекеры уже принимают ставки на то, состоится ли такая дуэль хотя бы в каком-то формате.