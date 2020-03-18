Звездные канадцы поощряют покеристов сидеть дома и играть онлайн

Титулованные канадские игроки Сэм Гринвуд и Тимоти Адамс на период карантина самоизолировались дома и готовы помогать тем, кто поступит так же.

Первым просвещением начал заниматься Гринвуд. Сэм – очень уважаемый человек в покере. В рейтинге самых успешных игроков Канады его опережает только Даниэль Негреану. Из-за эпидемии коронавируса он заперся дома и играет в интернете. То же Гринвуд рекомендует сделать всем. Сэм даже придумал поощрения. Канадец бесплатно разберет раздачи тех покеристов, которые согласились самоизолироваться.



Сэм Гринвуд. Фото: PokerNews

На предложение Гринвуда откликнулось 60 человек. Они сбросили Сэму свои раздачи и звездный профессионал их проанализировал. За свою покерную карьеру Гринвуд выиграл более 22 миллионов долларов в живых турнирах. Он заработал реноме агрессивного сильного игрока, поэтому высокий уровень его разбора не подлежит сомнению.

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Эстафету у второго самого успешного канадского покериста в истории подхватил третий самый успешный канадский покерист в истории, Тимоти Адамс. Он готов выбрать трех любителей, которые самоизолировались. И провести им пятичасовые онлайн-тренировки. Отметим, что Тимоти Адамс за свою карьеру выиграл уже более 20 миллионов долларов в живых турнирах.